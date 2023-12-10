انخفاض حاد في سعر البصل!! سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور 10 ديسمبر 2023

يُعتبر سوق العبور المصري هو واحدًا من أكبر أسواق الجملة في جمهورية مصر العربية، ويوميًا يقوم بالإعلان عبر صفحته الرسمية عن أسعار الخضروات والفواكه، ومع صباح اليوم الجمعة تساءل عدد كبير من المواطنين عن سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر ما وصلت إليه الأسعار، فكونوا معنا.

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

بعد إجراء المزاد العلني على الأسعار صباح اليوم الأحد الموافق 10 من الشهر الحالي ديسمبر 2023، استقرت أسعار الخضار اليوم بمختلف أنواعه عند الأسعار التالية:

الطماطم اليوم بسعر ما بين 4 إلى 6.5 جنيه مصري للكيلو بالقفص.

الكيلو داخل العبوة للبطاطس بسعر ما بين 10 على 14.5 جنيه مصري.

الكيلو داخل العبوة للبصل بسعر ما بين 15 إلى 20 جنيه مصري.

الكيلو داخل القفص للكوسة بسعر ما بين 5 إلى 10 جنيه مصري.

الكيلو داخل العبوة اليوم بسعر 6 إلى 10 جنيه مصري للجزر.

الباذنجان البلدي في الشوال اليوم بسعر 2.5 إلى 4 جنيه مصري.

أسعار الخضار اليوم للمستهلك

وضحنا لكم سعر الخضار اليوم الاحد في سوق العبور لبعض الخضروات، وعن الأسعار في الأسواق، فهي تزيد من 5 إلى 10 جنيه مصري على سعر الكيلو عند الوصول للمستهلك، حيث يتم حساب نقل الخضروات من سوق العبور إلى الأسواق المحلية للمستهلك في كل محافظة، ويتم حساب أيضًا سعر النقل والمواصلات والعمال والبيع والشراء والانتقال من مكان إلى مكان ولكل مكان تكلفة مختلفة.