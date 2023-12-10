بلاش تحرق فلوسك وافتكر ان بيتك أولى “سعر السجائر اليوم الأحد” تزداد بنسبة 30%

بعد أن فرضت الحكومة المصرية قيمة الضريبة المضافة على أسعار السجائر، ارتفعت للأسف بشكل كبير وللأسف قل وجودها داخل الأسواق، وما زال المواطنين تجارًا ومدخنين يبحثون عن سعر السجائر اليوم الأحد، حيث السعر يتم البحث عنه بشكل يومي، وذلك من أجل التعرف على آخر ما وصلت الأسعار إليه، ونوضح لكم تفاصيل بتقرير اليوم.

سعر السجائر اليوم الأحد

توجد للأسف الآن أزمة فعلية في أسعار السجائر، حيث قلة الإنتاج وقلة وجودها في الأسواق وجشع التجار وتطبيق قيمة الضريبة المضافة عليها يجعل أسعارها يوميًا تزداد يومًا وراء يوم، حيث سجلت الأسعار اليوم داخل الأسواق ما يلي:

علبة سجائر مالبورو الأحمر وصلت لسعر 115 جنيه مصري.

سعر علبة سجائر مالبور الأبيض سجل اليوم 105 جنيه مصري.

سجائر شملان الأحمر اليوم بسعر 40 جنيه مصري.

السعر من سجائر شملان الأزرق وصلت عن سعر 35 جنيه مصري.

سجائر وينستون بسعر اليوم 67 جنيه مصري.

سجائر إل أند أم الأحمر بسعر 90 لـ 100 جنيه مصري، بينما الأزرق بسعر من 80 إلى 90 جنيه مصري.

سجائر تارجت الأحمر اليوم بسعر 45 جنيه مصري.

علبة سجائر كليوباترا بسعر 27 ج.

سجائر hp بسعر 35 جنيه مصري.

ارتفاع سعر السجائر اليوم الجمعة

وضح بعض التجار أنه الزيادة ليست بسببهم، وأن ما يحدث من حرب بين أوكرانيا وروسيا زاد من سعر المواد الخام وأسعار الشحن بشكل عام لمواد التبغ، ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، كل هذه العوامل تتأثر بها أسعار السلع وليس سعر السجائر فقط.