هتاكلوا الفراخ واللحمة يوميًا “سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد” 10 ديسمبر تسجل أقل سعر

مع إشراقة يوم جديد يتساءل عدد كبير من المستهلكين والتجار وربات المنزل عن سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد، حيث الدواجن من السلع دائمة التغير، وذلك لأنها سلعة يتم التداول بها داخل البورصة، وبالتالي ليس لها سعر ثابت، حيث مرة ترتفع ومرة أخرى تنخفض وهكذا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم أسعار الدواجن البيضاء والحمراء وأسعار الكتاكيت، فكونوا معنا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد

حسب ما أعلنت عنه بورصة الدواجن الرئيسية، فإن أسعار الدواجن البيضاء اليوم ارتفعت في بداية التعاملات في البورصة، وذلك بعد سلسلة طويلة ماضية من الانخفاض، حيث منذ فترة والأسعار ثابتة بل وإن حدث تغيير فإن الأسعار تنخفض، وللأسف اليوم ارتفعت الأسعار، حيث جاءت اليوم على النحو التالي:

ارتفع سعر الكيلو الأبيض 4 جنيه تقريبًا، حيث كيلو الفراخ البيضاء بسعر 64 جنيه مصري، وبالتالي يكون في الأسواق من سعر 74 إلى 80 ج للكيلو الواحد على حسب المنطقة.

كيلو الفراخ الساسو جاء سعره اليوم ما بين 75 إلى سعر 76 حنيه مصري.

الكيلو من الفراخ البلدي اليوم بسعر ثابت، حيث مبلغ 110 جنيه مصري.

الكيلو من الفراخ الأمهات ارتفع اليوم ليسجل مبلغ 61 جنيه مصري.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

وضحنا لكم سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة والذي ارتفع أربع جنيهات عن أسعار أمس، وبالنسبة لكرتونة البيض، فهي بالأسعار التالية: