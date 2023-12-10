وينك يا لولو ..تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024، تحظى قناة وناسة على إعجاب ملايين الأطفال ومن بداية ظهورها وهي من القنوات الناجحة التي تتصدر محرك البحث، يتعلق معظم الأطفال بقناة وناسة التي يعرفها معظم الأطفال بشخصية لولو، تقدم القناة نوعية مميزة ومختلفة من الأغاني والأناشيد الترفيهية والتعليمية.

حيث تعمل قناة وناسة على مدار 24 ساعة بدون توقف ويمكن تنزيلها على أي جهاز وهي ضمن القنوات التي مازالت تعمل بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات ويحرص الآباء والأمهات على تحديث ترددها على الجهاز كي لا تتوقف لأن الأطفال يتعلقون بها ويقضون وقت فراغهم أمامها دون الشعور بالملل، تابعوا معنا التقرير التالي للحصول على تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

القمر الصناعي نايل سات التردد 11270 معدل الترميز 27500. الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة وناسة الجديد 2024 بعد التحديث

انطلقت قناة وناسة منذ سنوات طويلة وهي قناة عربية سعودية مملوكة ل راشد الماجد وتنقل القناة البث الخاص بها من منطقة الشرق الأوسط وتعمل بأقوى إشارة بدون تشويش أو تقطيع، وهذا ما يجعلها دائماً في تقدم وازدهار ورغم كثرة القنوات على الساحة الفضائية لكن وناسة في مقدمة البحث كونها لا تعرض أي محتوى عنف، كما أنها حريصة على تقديم محتوى متنوع على مدار اليوم.

تعرض القناة رسوم متحركة وتقدم أغاني للأطفال الصغار من عمر السنة والنصف لما فوق، وتقدم إرشادات ونصائح عامة للأطفال وتساهم بدور كبير في تحسين سلوك الأطفال وتعلمهم أشياء جديدة مفيدة، وليس فقط بل تنقل أناشيد تعليمية للأطفال من عمر ثلاثة سنوات وحتى 6 سنوات، ولا يوجد أي صعوبة في تنزيلها لأنها مفتوحة وغير مشفرة وتتمتع بإشارة قوية.

وبرغم توقف القناة بالايام الماضية الا ان اعلنت ادارة القناة انها تعمل علي عودة البث مرة اخري ولكن بتحسين الجودة وتعمل علي ذلك حالياً ويمكن للجميع الحصول علي اشارة بث قوية من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة .