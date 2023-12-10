كيفية التقديم في الكلية العسكرية دورة 114 جميع محافظات العراق

أطلقت وزارة الدفاع العراقية مؤخرًا استمارة التقديم إلى الكلية العسكرية وذلك للدور 114 من عام 2024، حيث إن الاستمارة شملت جميع المحافظات العراقية ليتم البدء في التقديم من يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، واستمر التقديم إلى يوم السبت المقبل الموافق 9ديسمبر 2023، حيث إن التقديم استمر إلى 6 أيام، فضلاً عن أن التقديم في الكلية يكون وفقًا لبعض الشروط الهامة التي سنوضحها لكم في السطور التالية.

شروط القبول في الكلية العسكرية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التقديم إلى الكلية العسكرية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

يجب أن لا يقل المعدل الدراسي بالنسبة للشهادة الإعدادية لـ 70%.

فضلاً عن أنه لابد بأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يتجاوز الـ 22 عامًا.

يجب وأن يكون حاصل على الجنسية العراقية.

أن يلتزم بحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق عليه أي قضايا جنائية.

كيفية التقديم في الكلية العسكرية دورة 114

من أجل التقديم في الكلية العسكرية للدورة 114، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-