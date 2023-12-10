وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 الوجبة الأخيرة بالاسم والرقم الوطني

pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023، يقترب الشهر على المنتصف ويزداد شعور المواطنين بالتوتر والقلق ويريدون معرفة أي معلومة جديدة ومؤكدة كي تطمئن قلوبهم، وهل هناك دفعة جديدة يحصلون عليها قبل نهاية هذا العام ، هناك أسباب كثيرة تجعل عملية الإعلان عن كشوفات المشمولين تتأخر ومن أبرزها الانتخابات التي تجرى في العراق خلال هذه الفترة، و فحص طلبات التسجيل الذي قام بها عدد كبير من الأسر العراقية الفترة الماضية.

دعم الرعاية الاجتماعية واحد من أهم أنظمة الدعم الحكومية التي تستهدف أكبر عدد من الأسر العراقية المتضررة من الظروف الاقتصادية، كما أن هناك جزء كبير من المواطنين أصبح لديهم اعتماد كلي على هذا الدعم بسبب عم امتلاكهم أي دخل شهري ثابت اليوم خلال الفقرات التالية من موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم كشوفات pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023.

pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023

بعد أن أعلنت بعض المصادر عن طرح الدفعة السابعة قبل انتهاء ديسمبر 2023 لم يتم إصدار أي قرارات جديدة من هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل العراقية حتى الآن، نأمل جميعاً أن تصدر الوزارة بيان رسمي لكي تطمئن قلوب المواطنين لأنهم ينتظرون اعلان كشوفات المشمولين بالدفعة السابعة على أحر من الجمر، لكن الأمر المؤكد أن أسماء المشمولين بتلك الدفعة من المقرر رفعها قبل نهاية الشهر ومن الممكن أن تتم عملية الصرف مع حلول شهر يناير 2024، كما وردت بعض الأنباء عن وجود دفعة ثامنة تستعد لها الوزارة من الآن وتم الإعلان عن شروطها وضوابطها الخاص في شهر يناير القادم مع استمرار تقديم المساعدات المختلفة للأسر المتعففة.

رابط الاستعلام عن كشوفات الوجبة الأخيرة العراق 2023

بعد لحظات من إعلان نتائج المشمولين تبدأ عملية رفع الكشوفات لجميع المحافظات ويمكنكم استخراج النتائج بهذه الخطوات: