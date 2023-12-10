كم نزل حساب المواطن الدفعة الأخيرة اليوم الأحد 10 من ديسمبر 2023؟

يرغب العديد من المستحقين التعرف على إجابة سؤال كم نزل حساب المواطن الدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023؟، حيث بدأ بالفعل نزول المستحقات المالية منذ بداية اليوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر 2023 تحديدًا في الساعة الثانية عشرة مساءً وستظل عملية الإيداع بالبنوك السعودية الرياض والأهلي والإنماء مستمرة حتى انتهاء اليوم الأحد.

كم نزل حساب المواطن الدفعة الأخيرة؟

أجابت خدمة المستفيدين على سؤال كم نزل حساب المواطن الدفعة الأخيرة؟، فمن المعروف بأن هذه الدفعة هي الأخيرة والتي سيتم صرف المستحقات المالية للدعم الإضافي المؤقت الذي أقر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من شهور ماضية، حيث تم تسليم 720 ريال سعودي للمستحقين من أرباب الأسر ومبلغ 360 ريال سعودي للتابع الذي يزيد عمره عن 18 عام وراتب 215 ريال للتابع الذي يقل عمره عن 18 عام، فمن المعروف بأن برنامج حساب المواطن يعتبر من أهم برامج المساعدات المالية التي أطلقتها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط استحقاق حساب المواطن

وبعد التعرف على إجابة سؤال كم نزل حساب المواطن الدفعة الأخيرة؟، فلقد ذكرت الموارد البشرية بشأن شروط استحقاق برنامج حساب المواطن الجديدة والتي جاءت على النحو التالي: