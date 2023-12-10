خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ويبحث ملايين المصريين عن لجانهم الانتخابية، وذلك للتمكن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعًا إلكترونيًا يمكن من خلاله للمواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أن مليون مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة المتاحة للاستعلام عن المقر والحق في التصويت ببطاقة الرقم القومي من 7 نوفمبر وحتى الآن.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إطلاق قاعدة بيانات مراكز الاقتراع المخصصة للمواطنين المسجلين، الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية القادمة. يمكن للمواطنين الاطلاع على مراكزهم عبر الموقع الرسمي و بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل الضرورية. تمت معالجة جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بتغيير مراكز الاقتراع وتحقيق ذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة وتشمل القاعدة المحدثة استجابة لجميع طلبات المواطنين المقدمة للهيئة خلال الفترة المحددة لتعديل أماكن الاقتراع المخصصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مما يتناسب مع إطار الموطن الانتخابي للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت.

قم بالضغط على زر “استعلام عن اللجنة الانتخابية”.

إدخال الرقم القومي أو رقم البطاقة الشخصية.

الضغط على زر “بحث”.

سيظهر بعد ذلك اسم اللجنة الانتخابية ورقمها وعنوانها.

يرجى ملاحظة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد كشفت عن الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث تضمن فتح باب الترشح في الخامس من أكتوبر واستمر لمدة عشرة أيام، وانتهى في الرابع عشر من أكتوبر. يجدر بالذكر أن عملية الاقتراع ستتم للمصريين في الخارج خلال أيام 1 و2 و3 من ديسمبر، بينما ستجرى في الداخل خلال الأيام 10 و11 و12 من ديسمبر.