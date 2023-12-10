وزارة التربية العراقية تُعلن موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق لكافة المراحل الدراسية

بدأ البحث والتساؤل من قبل الطلاب حول موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق لكي يتعرفون عليها للاستعداد لها بشكل جيد، حيث تسعى الوزارة لتوفير كافة التفاصيل التي تتعلق بالامتحانات والمواعيد الدراسية أيضًا لكل مرحلة دون استثناء أيًا منهما، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد حول مواعيد الامتحانات وغيرها من التفاصيل الأخرى.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 2024 في العراق

يتساءل الكثير من الطلاب بالتزامن مع الإنتهاء من الدور الثالث لكلاً من السادس الابتدائي، والسادس الإعدادي، والثالث المتوسط وإعلان نتائجهم لكافة الطلاب في مختلف المدارس حول العراق عن موعد امتحانات نصف السنة وستكون بتاريخ 27 يناير لعام 2024 وتستمر حتى 9 فبراير لكافة المراحل الدراسية دون استثناء أيًا منهما.

والجدير بالذكر يجب الانتباه جيدًا لتلك الامتحانات والقيام بقراءة الدورس والمذكرة بشكل جيد لكي تحصلون على نتائج جيدة خلال امتحانات نصف السنة فهي من ضمن الامتحانات الهامة التي يجب العناية بها بشكل جيد.

تقديم اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثالث

وفرت وزارة التربية العراقية رابط للتقديم من خلاله اعتراضات على نتائج السادس ولكي تتمكن من القيام بهذه الخطوة لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة التربية العراقية بشكل مباشر.

سجل دخول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

انقر على تقديم اعتراض وادخل باقي التفاصيل.

اضغط على خانة إرسال الطلب وسيتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة.

نتائج الدور الثالث عبر نتائجنا

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الدور الثالث عبر موقع نتائجنا لابد من اتباع الآتي: