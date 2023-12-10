بالموبايل استعلم عن لجنتك الانتخابية ومقرها موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 

بدأت اليوم الانتخابات الرئاسية لعام 20 وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الاستعلام للناخبين حول مواقع اللجان الانتخابية وأماكنها، في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. يمكن للناخبين الوصول إلى هذه المعلومات عبر زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وأعلنت الهيئة أن عدد مراكز الاقتراع يبلغ 9376 مقرًا انتخابيًا، يضم 11631 لجنة فرعية في المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وأشارت إلى توظيف 15 ألف قاضٍ للإشراف على اللجان الفرعية والعامة حيث ستستمر على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا.

استعلم عن لجنتك الانتخابية

فتحت الهيئة الباب أمام المواطنين للاستعلام بسهولة عن مقار لجانهم الانتخابية، بهدف تيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. يمكن للمواطن الآن معرفة موقع لجنته الانتخابية عبر هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص به ببساطة عن طريق إدخال رقمه القومي في الأيقونة المخصصة لهذا الغرض وللاستعلام عن مكان الانتخابات، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

يمكنك بسهولة الوصول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

ثم إجراء استعلام حول مكان لجنتك الانتخابية، حيث يكفي إدخال رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك.

يمكن القيام بذلك بكل يسر وسهولة عبر هاتفك المحمول أو جهاز اللاب توب الخاص بك.

تضمّ قاعدة البيانات بشكل شامل جميع المعلومات المتعلقة بأسماء وعناوين مقار المدارس التي تخدم كمراكز انتخابية في جميع أنحاء الجمهورية. وتقوم هذه القاعدة بتحديد وتوفير جميع البيانات الضرورية حول كل مركز اقتراع، حيث سيمارس كل مواطن حقه في التصويت. وبفضل هذه البيانات الشاملة، يمكن للمواطنين العثور بسهولة على مكان الاقتراع الخاص بهم والقيام بواجبهم الوطني بكل يسر وسهولة.

أسماء ورموز المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وشملت القائمة النهائية للمرشحين كل من:

عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، ورمز ترشحه النجمة.

عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمز ترشحه النخلة.

حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمز ترشحه السلم.

فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورمز ترشحه الشمس.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية، حيث فاز في انتخابات 2014 و2018.