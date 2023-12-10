قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق 

تعتبر الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هي إحدى البرامج الحكومية التي تستهدف المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ويحتاجون إلى مساعدة مالية لتأمين وجباتهم اليومية. وتشمل هذه البرامج توفير بطاقة الرعاية الاجتماعية والتي تتيح لحاملها الحصول على دعم مالي شهري لتأمين احتياجات المعيشة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، كما في الخطوات الأتيه:-

أن يتم التوجه إلى منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل.

إدخال بيانات الدخول بعد ذلك.

ثم يتم على الفور اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

ليتم عرض الكشوفات في النهاية.

المستفيدين من الرعاية الاجتماعية