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قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق
تعتبر الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هي إحدى البرامج الحكومية التي تستهدف المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة ويحتاجون إلى مساعدة مالية لتأمين وجباتهم اليومية. وتشمل هذه البرامج توفير بطاقة الرعاية الاجتماعية والتي تتيح لحاملها الحصول على دعم مالي شهري لتأمين احتياجات المعيشة.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
يمكن استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق، كما في الخطوات الأتيه:-
- أن يتم التوجه إلى منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل.
- إدخال بيانات الدخول بعد ذلك.
- ثم يتم على الفور اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.
- إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.
- ليتم عرض الكشوفات في النهاية.
المستفيدين من الرعاية الاجتماعية
- المسنون: يتم توفير الدعم المالي للمسنين ذوي الدخل المحدود والذين يعيشون وحدهم دون دعم عائلي.
- العاطلون عن العمل: يتم دعم العاطلين عن العمل من أجل تسهيل تأمين احتياجاتهم الأساسية.
- الأشخاص ذوي الإعاقة: تساعد البرامج الأشخاص ذوي الإعاقة على تأمين وجباتهم اليومية وتسهيل حياتهم.
- الأسر ذوي الدخل المحدود: يتم تقديم الدعم المالي للأسر ذوي الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
- اللاجئون والمهاجرون: تساعد هذه البرامج اللاجئين والمهاجرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية في بلدان اللجوء أو المهاجرة.
- الأسر ذات الأولوية الاجتماعية: يتم توفير الدعم المالي للأسر التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة مثل الأسر التي تعيش في مناطق فقيرة أو المناطق المنكوبة.