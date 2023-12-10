غدا اجازه رسمية في العراق؟.. حقيقة أم شائعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُجيب

بدأ البحث اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر لعام 2023 عن هل غدا اجازه رسمية في العراق أم لا وهذا ما سنتطرق لتوضيحه، حيث تسعى الجهات المسؤولة داخل دولة العراق لتوفير كافة الأخبار التي تخص جميع المواعيد سواء كانت للعطلات أو غيرها، فالجهات المسؤولة هي التي تُحدد موعد العطلات وتُعلن عنها رسميًا، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

غدا اجازه رسمية في العراق

يتساءل الكثير من مواطني دولة العراق حول أن غدا اجازة رسمية أم لا في العراق الموافق يوم الإثنين 11 ديسمبر لعام 2023، حيث يرغب البعض في الحصول على عطلة لكي يأخذون قسط من الراحة من الدراسة أو العمل، ولكن الجهات المسؤولة لم تُعلن عن أن غدا إجازة رسمية وفي حال تحديدها لهذا الأمر سيتم الإعلان من قبلها بشكل رسمي، ولكن هذا الخبر المتداول ما هو ألا شائعة فقط وليس له أساس من الصحة.

والجدير بالذكر أن دولة العراق يوجد بها الكثير من العطلات التي يحصل عليها الجميع سواء كانوا موظفين أو طلاب في مختلف المراحل الدراسية حول مدارس دولة العراق بشكل كامل.

آخر العطلات الرسمية المتبقة هذا العام

سيتم الاحتفال بعطلة عيد السيد المسيح عليه السلام يوم 25 ديسمبر لعام 2023 وهي آخر عطلة في هذه السنة وهي مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في مختلف قطاعات الحكومة والخاص أيضًا بجميع محافظات دولة العراق، وفي حال تحديد إي عطلة أخرى سنوفيكم بكافة التفاصيل من خلال موقعنا هذا موقع البديل فأننا نعمل جاهدين لتوضيح كافة الأخبار المُستجدة.