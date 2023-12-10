مسلسل المتوحش الحلقة 14 كاملة على mbc1 و شاهد vip ..سرحان يخدع الجميع فهل تكشف الحقيقة .. مو

ينتظر ملايين مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 14 بفارغ الصبر، بعد أن شهدت الحلقة السابقة احداث غير متوقعة جعل الجمهور المشاهد في حالة من الذهول، يعتبر مسلسل المتوحش ضمن الأعمال التركية الجديدة والحصرية التي تحظى على إعجاب أكبر عدد من المشاهدين، وحققت انتشار واسع ونسب مشاهدة عالية للغاية في فترة زمنية قصيرة.

المتوحش نوعية مختلفة وجديدة من نوعها جعلت الجمهور المشاهد يتفاعل مع الأحداث وينتظر كل حلقة جديدة تشوقاً لمعرفة المزيد، انطلق عرض مسلسل المتوحش شهر نوفمبر الماضي واستطاع أن يكون ضمن اسماء المسلسلات الأكثر شهرة ونجاح ويتصدر البحث دائماً، واليوم عبر موقعنا البديل نقدم لكم تفاصيل جديدة تتعرفون عليها لأول مرة عند مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 14 ترقبوا معنا.

مسلسل المتوحش الحلقة 14

أحداث مثيرة للأهمية تستمتعون بمشاهدتها في مسلسل المتوحش الحلقة 14 التي تعرض اليوم الأحد 10 من ديسمبر 2023 في غضون ساعات قليلة، انهى والد رويا فترة سجنه ويعود مجدداً فتتفاجئ رؤيا ويقرر أن يعود لزوجته وتنقلب الأحداث رأساً على عقب، مما يعود الشكة إلى قلب يامن مرة أخرى من ناحية أبيه ويقرر أن يبحث عن الحقيقة تلك المرة دون أن يخبر أحد وعندما يتأكد سوف ينتقم أشد انتقام، كما يجبر سرحان زوجته على توقيع عقد الطلاق لإنهاء كل شئ أم أن تترك يامن يعود من حيث أتى، دبر سرحان خطة ذكية لكي يقنع يامن أنه كان يحمي وأن لا علاقة له بخطفه واقنع الجميع بذلك لكن الحقيقة مازالت تخفى عن الجميع والحلقة القادمة يكون بها أسرار ومفاجأت غير متوقعة.

موعد عرض مسلسل المتوحش الحلقة 14

يتم عرض مسلسل المتوحش من الأحد إلى الخميس بشكل حصري عبر شاشة قناة mbc1 في تمام الساعة السابعة مساءً وهو من بطولة كل من خالد أوزغور و دولوناي سويسيرت و سيماي برلاس و يوردار أوكور، حيث يتم نقل المسلسل عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً ويذاع المسلسل مدبلج باللغة العربية عبر منصة شاهد vip بدون إعلانات.