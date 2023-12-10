اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية

اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2023-2024، بعد ظهور نتائج السبر الترشيحي للثانوية العامة بدأ الطلاب في البحث عن رابط تسجيل طلب اعتراض على النتائج، حيث يجد بعض الطلاب أن هناك بعض الأخطاء في الدرجات لبعض المواد، وهذا لأنهم يحتاجون إلى كل درجة ولا يمكن التنازل عنها لأن مستقبلهم يتعلق بنتائج السبر أملاً في تسجيل البكالوريا للسنة الدراسية الجديدة 2024.

والجدير بالذكر أن ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب فتح باب التسجيل على طلبات اعتراضات النتائج لكي يحصل كل طالب على حقوقه كاملة من الدرجات، ومن يريد أن التسجيل لإعادة تصحيح المواد التي يوجد بها أخطاء لكن يقوم الطالب بدفع رسوم التصحيح ويمكن أن يحصل عليها عندما يكون للطالب درجات، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد فتح باب تسجيل اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2023-2024

اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2023-2024

ظهرت أخيراً نتائج السبر الترشيحي سوريا لعام 2023-2024 في الساعات الأولى من صباح السبت 9-12-2023، كما سجل حضور امتحانات السبر الترشيحي نحو 65 ألف طالب وطالبة، مما بلغت نسب نجاح الطلاب من الشعبة العلمية 39% وبلغت نسب نجاح الشعبة الأدبية 59%، وخلال الساعات القليلة القادمة يقوم السيد الدكتور دارم طباع بالإعلان في بيان رسمي عن موعد تسجيل اعتراضات نتائج السبر الترشيحي وقيمة الرسوم للمادة الواحدة، والجدير بالذكر أن فور فتح باب التسجيل يمكن للطلاب الحصول على كود دفع الرسوم لبدء الإجراءات بشكل رسمي.

رابط تقديم اعتراض السبر الترشيحي للبكالوريا 2024

لتسجيل طلب اعتراض على السبر الترشيحي 2024 عليكم اتباع الخطوات التالية بمنتهى الدقة:.