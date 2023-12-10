“الحقي خزني يا ست البيت قبل ما تغلى”.. اسعار البصل والسكر والأرز والخضروات اليوم في مصر وفقا للاسواق المصرية

اسعار البصل والأرز والسكر والخضروات كالطماطم والليمون وغيرها تعد هي الشغل الشاغل لكل مواطن مصري مع صباح كل يوم جديد لعدم استقرارا أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة بشكل كبيرجدا ويعد أهمها البصل الذي تخطي سعر الثلاثون جنيه للكيلو خلال الأيام الماضية وهذا ما يعد عبء كبيرا على المواطنين الذين يعانون من الحالة الاقتصادية الصعبة بل البالغة الصعوبة التي تشهدها البلاد.

سعر البصل والخضروات

شهدت اسعار البصل انخفاضا جيدا بينما شهدت اسعار كل من الطاطم والباذنجان البلدي والفاصوليا الخضراء والبامية ارتفاعا بسيطا خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر وذلك حسب الاسعار المعلنة على الموقع الرسمي لسوق العبور واليكم الاسعار:

البصل بين 15 و 27 جنيه.

الطماطم ما بين 4 إلى 8 جنيه.

البطاطس 8 إلى 14 جنيه.

الباذنجان البلدي من 2.5 إلى 6.5.

الفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيه.

الكوسة 8 إلى 14 جنيه.

الفلفل الحراق بين 5 إلى 7 جنيه.

الفلفل الرومي ما بين 6 إلى 12 جنيه.

الخيار البلدي 6 إلى 12 جنيه.

الخيار الصوب بين 10 إلى 12 جنيه.

الملوخية 9 إلى 11.

سعر الأرز اليوم

أما عن سعر الأرز الذي لا غنى عنه أبدا في كل منزل لأنه أحد أهم الوجبات الغذائية التي تأتي جانب جميع أنواع الخضروات فكان سعره اليوم كما يلي:

بلغ سعر كيلو الأرز الشعير فئة ” الحبة” 24 جنيه للكيلو الواحد.

بلغ سعر كيلوالأرز الشعير فئة “رفيع الحبة” 22 جنيه لكيلو الواحد.

سعر السكر اليوم في مصر

شهدت اسعار السكر خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا مما أثار غضب المواطنين الذين يحتاجون للسكر بكميات كبيرة داخل المنزل، وقد سجل سعر السكر اليوم بالأسواق اسعار تبدأ من 40 إلى 60 جنيه،وقد أكد وزير التموين بشأن هذا الأمر أن تلك الأسعار غير حقيقية وأنما هو تلاعب من بعض التجار وأن كيلو السكر سعر الحقييقي الأن هو 40 إلى 45 جنيه.

لا تزال الاسواق المصرية تشهد ارتفاع كبير في اسعار كافة السلع والخضروات بشكل لافت للنظر مقارنة بالفترة الماضية، ومن خلال هذا المقال تناولنا متوسط الاسعار في الاسواق لجميع الخضروات والسلع الاساسية.