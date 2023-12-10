شوف مدرستك هتاخد إجازة ولا لا؟.. إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الجمهورية في 8563 مدرسة على أن تبدأ من اليوم وحتى الأربعاء

صرحت الحكومة المصرية عن صرف إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الجمهورية في أكثر من 8563 مدرسة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، لكن ما هذه المدارس وهل باقي المدارس سيستمر بها العملية التعليمية أم لا؟، وهذه الإجازة تم الإعلان عنها بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتي بدأت اليوم بالفعل الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر 2023 وستظل مستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الجمهورية

صدور إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في أيام العشرة والحادي العشر والثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، حيث بدأ في الخارج بالفعل في الجمعة الماضية التي توافق 1 من الشهر على أن يتم التصريح عن النتائج في يوم 18 من شهر ديسمبر 2023 إذا تم حسم الأمر من الجولة الأولى، ومن بين الأسئلة التي تم التساؤل بشأنها هل الإجازة للموظفين أم للطلاب؟، نود التنويه عبر هذا المقال بأن إجازة الانتخابات تقتصر فقط على المدارس التي تم استخدامها كلجان من أجل الاقتراع.

هل الموظفين إجازة من المدارس؟

ظهرت الكثير من الأسئلة التي تفيد هل سيحصل الموظفين على إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الجمهورية؟، نريد التنويه بأنه لم يتم الحصول على أي قرارات حول منح المواطنين العاملين بالدولة على إجازة مما يستدل منه على أن العمل سيسير بصورة طبيعية في المواعيد التي تم تحديدها من دون وجود أي حلل أو عواقب بالأمر، ونريد التنويه بانه على الموظفين وغيرهم من العاملين بالدولة التصويت للصوت الموثوق فيه والذي سيساعد على تحقيق الاستقرار.