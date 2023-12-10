حقك محفوظ|.. خطوات تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي بسوريا 2024 وموعد فتح باب الإعتراض

في إطار سعي الطلاب نحو تحقيق نتائج إيجابية في الامتحانات الترشيحية في سوريا لعام 2023، تعمل وزارة التربية والتعليم السورية بجهود كبيرة لضمان عدالة النتائج وتوفير فرص التظلم للطلاب الذين يرون أن هناك خطأ في تصحيح أوراقهم، ويتناول هذا المقال الخطوات الضرورية لتقديم الاعتراضات على نتائج السبر الترشيحي لدورة عام 2024.

خطوات تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي سوريا

عند إعلان النتائج، سيتاح للطلاب فترة قصيرة لتقديم طلبات التظلم، حيث يحق لكل طالب التحقق من نتيجته الشخصية وطلب إعادة تصحيح الورقة في حال شك في النتيجة، سيتم الإعلان عن رسوم التظلم خلال هذه الفترة، ونقدم لكم الخطوات الواجب اتباعها لتقديم الاعتراضات:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية.

2. انقر على قسم “نتائج الامتحانات” المتاح أمامك.

3. قم بتفعيل الرابط الإلكتروني لنتائج السبر الترشيحي.

4. انتقل إلى قسم الاستعلام واختر فرعك، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

5. اختر طريقة الاستعلام المناسبة لك، سواء كانت “الاستعلام بالاسم” أو “برقم الاكتتاب الطالب”.

متى سيتم فتح باب تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي سوريا 2023؟

يُشدد على أنه يحق لكل طالب تقديم طلب التظلم في حالة الشك في نتيجته، ومن المتوقع فتح باب التظلم بعد مضي أسبوع من إعلان النتائج، وسيتم الإعلان عن رسوم التظلم عند فتح باب قبول الطلبات، ويتوجب على جميع الطلاب متابعة إجراءات التظلم بعناية، والتحقق من النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، مع الالتزام بالخطوات المحددة في المقال لضمان حقوق الطلاب والطالبات، يُذكر أن نتائج السبر الترشيحي قد تم الإعلان عنها رسميًا يوم السبت 9 ديسمبر.

والان نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن متى سيتم فتح باب تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي سوريا 2023؟، وعن خطوات تقديم اعتراضات علي نتائج الامتحان الترشيحي سوريا، فهل هناك أي مشاكل تواجهكم؟.