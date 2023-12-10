موعد صرف حساب المواطن برقم الهوية الوطنية دفعة شهر ديسمبر+ معرفة مقدار الدعم من الحاسبة التقديرية

يهدف حساب المواطن إلى تقليل الأعباء عن المواطن السعودي ومنح الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولهذا يتساءل الكثير من الأشخاص عن رابط حساب المواطن لكي يستطيعوا صرف الدفعات الخاصة بهم، وسنوضح لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع، تابعوا معنا.

موعد صرف حساب المواطن برقم الهوية الوطنية دفعة شهر ديسمبر

تم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن لشهر ديسمبر وهو اليوم الأحد الموافق ال 10 من ديسمبر لعام 2023.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية دفعة شهر ديسمبر

في البداية قم بالتوجه إلى رابط حساب المواطن من خلال الرابط التالي من هنا.

ادخل رقم الهوية الخاصة بك.

ثم بعد ذلك ادخل الرمز المرئي للتحقق من أنك لست روبوت.

أدخل كلمة المرور المدونة مسبقاً.

ثم انقر على أمر تسجيل الدخول.

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن 1445

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متزوج أو غير متزوج.

يجب أن يكون المرشح حامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون صاحب بطاقة التنقل في السعودية.

ينبغي ألا يزيد دخل الأسرة عن 20160 ريال.

يجب ألا يكون لديه أي ممتلكات.

متطلبات التسجيل الجديد في حساب المواطن 1445

ينبغي إحضار هوية وطنية سارية.

يجب عليك توضيح الراتب الخاص بك.

ينبغي أيضا توضيح دخل الزوجة إذا كانت عاملة.

يجب كتابة رقم الحساب البنكي بالآيبان.

التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن عدة طرق للتواصل من أجل الاستفسار من قبل المواطنين، حيث يمكن للمواطن التواصل مع خدمة العملاء لتقديم التساؤلات، ويستطيع المواطن التواصل مع مركز خدمة العملاء من خلال رقم 19912، وتكون خدمة العملاء متاحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلا في جميع أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.