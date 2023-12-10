“مهرجان التخفيض على الاجهزة الكهربائية”.. عروض كارفور مصر المذهلة لشهر ديسمبر بتخفيضات تصل إلى 50%

عروض كارفور لشهر ديسمبر هو أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من المصريين الآن، حيث ينتظر الكثر من العملاء عروض كارفور على السلع والاجهزة الكهربائية وغيرها بفارغ الصبر كل فترة للحصول على الأشياء التي يحتاجون إليها بأسعار خيالية تصل احيانا إلى نصف الثمن وهذا يعد أمر هام وجيد جدا بالنسبة لهم خاصة خلال تلك الآونة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالنسبة للسلع الغذائية والخضروات والأجهزة.

عروض كارفور مصر شهر ديسمبر

عروض كارفور مصر شهر ديسمبر هي خاصة فقط بالأجهزة الكهربائية والتي شملت تخفيضا كبيرا وهائلا على العديد والعديد من الأجهزة الكهربائية وهي كما يلي:

بتخفيض ألف جنيه وبسعر 4999 بدلا من 5999 يمكنك الآن شراء شاشة كمبيوتر جيمنج ال جي.

بتخفيض ألف جنيه وبسعر 20250 بدلا من 21499 يمنكك شراء فريزر توشيبا.

وبسعر 10979 يمكنك شراء غسالة 8 كيلو توشيبا تحميل علوي.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية شهر 12

مازلنا نتابع معكم عروض كارفور مصر على الأجهزة الكهربائية لشهر 12 الجاري وإليكم باقي العروض التي لم نذكرها في الأعلى:

ادفع 14288 جنيه واحصل على بوتجاز فريش.

ادفع 2579 واحصل على سخان فريش مياة كهربائي اربعون لتر.

ادفع 3190 واحصل على سخان كهربائي اوليمبك 40 لتر.

ادفع 5199 واحصل على سخان مياة غاز من نوع تورنيدو سعة تخزين 10 لتر.

ادفع 399 فقط واحصل على غلاية الماء واستخدمها في إحضار بعض المشاريب السريعة كالشاي وغيرها.

والجدير بالذكر أن جميع المواطنون المصريون بترقبون وبنتظرون بفارغ الصبر عروض رأس السنة من كارفور والتي يقدم خلالها العديد من العروض الجبارة التي ينتظرونها من العام للعام.

يمكنك الاستفادة من عروض كارفور التي اطلقها خلال الساعات الماضية على جميع الاجهزة الكهربائية في كافة الفروع على مستوى الجمهورية، فدائما ما يقدم كارفور منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ومخفضة تناسب الجميع وتنافس اسعار السوق الخارجية.