حـمـلها Now|.. تحميل قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية بتنسيق PDF من الموقع الرسمي للوزارة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتسهيل إجراءات عديدة للمواطنين في مختلف المجالات، كما أعلنت الوزارة عن رابط إلكتروني خاص يتيح للمواطنين الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023، والذي يعتبر “الوجبة الأخيرة”، وهو واحد من أبرز البرامج الحكومية التي تقدم الدعم لعدد كبير من المواطنين، ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية وتوفير فرص لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتحقيق حياة كريمة، وللمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة الرابط المرفق.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كثير من المواطنين في العراق يسعون لمعرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لدفعة ديسمبر 2023 “الوجبة الأخيرة”، ولتحقيق ذلك، يُفضل اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو استخدام منصة مظلتي الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت.

2. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

3. إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المناسبة.

4. النقر على الوجبة الأخيرة “الدفعة السابعة”.

5. انتظار لحظات حتى يتم تحميل قوائم الأسماء بتنسيق PDF.

6. النقر على أيقونة فتح الملف، ثم البحث عن اسم المستفيد مع التأكد من تطابق تاريخ الميلاد لتفادي مشكلات التشابه في الأسماء.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقين فعلًا، وتلك الشروط هي كالتالي:

1. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية.

2. يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على الدعم بين 18 و60 عامًا للرجال، ومن 15 إلى 55 عامًا للنساء.

3. يجب أن لا يكون لديه عقد إيجار باسمه.

4. يجب عليه تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

5. يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وخارج نطاق الدخل الثابت.

6. يجب ألا يكون لديه أي أملاك ذات قيمة أو عقارات.

خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

بكل يسر وسهولة، يُمكن التسجيل في برنامج الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية إذا توافرت الشروط المذكورة سابقًا، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة مظلتي.

2. الضغط على استمارة التسجيل في برنامج الرعاية.

3. النقر على أيقونة الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

4. إدخال جميع بيانات المتقدم بشكل صحيح ودقيق.

5. رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

6. النقر على أيقونة إرسال الطلب في النهاية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وعن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.