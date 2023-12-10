سكني الأراضي المجانية شروط الحصول على الدعم وطريقة الاستعلام عن الأهلية

برنامَج سكني يمكن الحصول منه على قطعة أرض بدلًا من السكن في حالة استيفاء المتقدم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان، حيث تمتاز قطعة الأرض من السكن بالعديد من المميزات، والتي منها الحصول على تسهيلات في السداد، وتسهيلات في البناء، اختيار قطعة الأرض في موقع مميز، وكذلك تصميم منزل يناسب المستفيد دون الإجبار على سكن معين، ومن خلال مقالنا نبين كيف يمكن الحصول على أرض من الدعم السكني.

ما هي شروط امتلاك الأراضي المجانية في الدعم السكني؟

لكي تحصل المتقدم على أرض مجانية يجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم متزوجًا. أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا. ألا يكون قد سبق له الحصول على أي نوع من أنواع الدعم من الوزارة. كما أنه يجب أن يعمر الأرض الذي حصل عليها خلال ثلاث سنوات من الاستلام.

ما هي خطوات التحقق من أهلية الاستحقاق الدعم السكني؟

يمكنك التحقق من أهلية الدعم السكني من خلال الخطوات التالية: