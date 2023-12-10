أفرح ياعم محدش قدك|.. تعرف على قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة الجديدة

نقدم لكم وسيلة للاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، حيث يتجه العديد من المواطنين في مختلف محافظات مصر إلى محرك البحث العالمي “جوجل” للبحث عن فرص الدعم التي تقدمها الدولة في الفترة الأخيرة، ويمكنكم الوصول إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة لعام 2023، والتفاعل مع مسؤولي خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19680.

قيمة معاشات تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة

نقدم للمواطنين قيمة معاشات تكافل وكرامة لعام 2023 بعد الزيادة الجديدة، حيث تطرأ تحسينات على المستوى المالي للمستفيدين.

على سبيل المثال، ارتفعت قيمة المعاش لمن كان يحصل على 500 جنيهًا إلى 652 جنيهًا بعد الزيادة، كما أصبحت القيمة الجديدة للمسنين وذوي الهمم 562.5 جنيه لكل منهم، بينما بلغت 437.5 جنيه للأيتام بعد الزيادة.

ما هي شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023؟

في سياق مختلف، نقدم للمواطنين شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023، وتتضمن الشروط الرئيسية:

1. تقديم تقرير مفصل حول حالة الفرد وأسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال وأعمارهم.

2. إثبات عدم العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

3. أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويشمل ذلك أفراد أسرته.

4. تقديم جميع الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

تتزايد الاهتمامات في البحث عن معلومات حول فيزا تكافل وكرامة، وفي هذا السياق، نقدم لكم خطوات سهلة للتحقق من حالة البطاقة والتمتع بالدعم.

ويمكن للمتقدم القيام بذلك من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط https://tk.moss.gov.eg/، حيث يتعين عليه تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية القومية المكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك، يقوم بالضغط على أيقونة “استعلام” للحصول على نتائج الاستعلام، والتي تظهر حالة البطاقة ونوعها، سواء كانت سارية أو متوقفة.

وهنا نكون قد تعرفنا على كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023، وعلى ما هي شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023؟.