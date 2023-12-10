“شوف نفسك يمكن محظوظ ومنهم“ الحصول على البطاقة التموينية العراقية 2024/ 1446+ خطوات التقديم الشروط

قامت الحكومة العراقية على توفير بطاقة تموينية للأسر الفقيرة داخل جميع المحافظات العراقية، وذلك من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على تلك الأسر، وهي تعد من أهم الخدمات الحكومية التي يحصل عليها العديد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها جميع البلاد، يجب العلم لاستخراج البطاقة التموينية يجب توافر عدة شروط، لذلك يبحث العديد حول ذلك الموضوع وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

البطاقة التموينية العراقية

تهدف البطاقة التموينية على صرف حصة غذائية لمن يحملها في كل شهر، ويتم الحصول على تلك الحصة بواسطة الوكلاء المتخصصين من خلال مراكز التموين الموجودة في كل منطقة.

خطوات التقديم على البطاقة التموينية

لاستخراج البطاقة التموينية يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للمركز التمويني.

النقر على استمارة الحصول على البطاقة التموينية.

يجب إرسال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يرجى الحرص على التأكد من المعلومات قبل إرسالها.

أخيرا يرجى النقر على إرسال الطلب.

شروط استخراج البطاقة التموينية

يجب توافر مجموعة من الشروط حتى يتم الحصول على البطاقة التموينية، والتي من أبرزها: