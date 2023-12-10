صوتك هيبقى باطل.. الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر من 4 أفعال تبطل الصوت الانتخابي وتوضح طريقة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت اليوم الأحد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 حيث تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل فعال ومنظم، ويسعى الناخبون إلى ممارسة حقوقهم الديمقراطية من خلال اتباع إرشادات التصويت، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ممارسات يجب تجنبها حتى لا تبطل الأصوات الانتخابية.

الأخطاء التي تبطل الصوت الانتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أربع ممارسات يجب تجنبها لضمان صحة الأصوات الانتخابية، وهي:

استعمال القلم الرصاص في اختيار المرشح.

اختيار أكثر من مرشح.

وضع علامة مميزة على ورقة التصويت أو كتابة اسم الناخب أو أي إشارة تدل على شخصيته.

إثبات رأي الناخب على البطاقة بشكل يتعارض مع الإجراءات المعتمدة.

إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 كما يلي:

يتوجه الناخب إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها.

يتمكن من دخول اللجنة بأولوية الحضور.

يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع ويتوجه إلى كبينة التصويت.

يقوم بتحديد مرشح واحد من بين القائمة المرفقة بورقة الاقتراع.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب.

يقوم الناخب بتوقيع أو بصمة على الكشف الانتخابي.

يقوم الناخب بتوقيع أو بصمة على الكشف الانتخابي. يضع أحد أصابعه في الحبر الفسفوري قبل مغادرة لجنة الانتخابات.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني www.elections.eg حيث يمكن للمواطنين معرفة لجنة الانتخابات المسجلين بها من خلال إدخال الرقم القومي، هذا يسهل على الناخبين التحقق من حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية، وتأتي هذه الإرشادات والتفاصيل كجزء من الجهود التي تعمل على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

تتنافس أربعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

في ظل حضور كثيف للمواطنين أمام لجان التصويت انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 اليوم الأحد وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً في لجان التصويت الفرعية، والتي تبلغ عددها 11,631 لجنة داخل 9,376 مركزًا انتخابيًا يشمل ذلك مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.