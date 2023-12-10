جاء مسلسل طائر الرفراف محدثًا ضجة كبيرة بعد البدء في أول حلقاته منذ عدة شهور، كما أنه تمكن من إنشاء قاعدة كبيرة من المتابعين حول الوطن العربي وتركيا، بالإضافة إلى أنه يمكن مشاهدته من قبل الكثير من القنوات التي تعرضه بجودة عالية، حيث تعتبر قناة ستار تي في التركية هي أول القنوات التي تعرضه في تركيا بشكل حصري قبل ترجمته، كما تقوم عدة مواقع بعرض المسلسل أبرزها موقع قصة عشق، وننقل لكم من خلال السطور التالية تفاصيل المسلسل والقنوات التي تعرضه.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 50 على موقع قصة عشق

تعتبر الحلقة 49 من الحلقات التي شهدت نسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض المسلسل، واشتعلت محركات البحث من قبل المتابعين لإيجاد هذه الحلقة التي تشمل أحداث عديدة من انتشار خبر حمل بيلين وترك سيران للقصر، إلى جانب محاولة فريد لاختطاف سيران لإصلاح العلاقة بينهم، ويمكن مشاهدة الحلقة 50 من خلال موقع قصة عشق بكتابة “قصة عشق” في بحث جوجل واختيار الخيار الأول، والبحث عن حلقة المسلسل داخل الموقع.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 50 تردد القنوات الناقلة

يمكن مشاهدة المسلسل من خلال المواقع الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت، إلى جانب توفر المسلسل على بعض القنوات والتي من بينها قناة ستار تي في التركية، وإليكم التردد الخاص بها على مختلف الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

الجودة: اتش دي.

التصحيح: ⅚.

كما يمكنكم استقبال القناة من خلال القمر الصناعي الآخر وهو نايل سات:

التردد: 12034.

التصحيح: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11034.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أحداث مسلسل الطائر الرفراف

ويحكي المسلسل عن البطل فريد الذي لديه علاقات نسائية متعددة، فريد من عائلة غنية وجده يريده أن يبتعد عن تلك العلاقات من خلال زواجه من سيران، وخلال الأحداث سيقع فريد في حب سيران بعد وقوعهم في العديد من المشكلات بسبب استمرار فريد في علاقاته النسائية.