سعر السكر بكام؟!.. أسعار السكر تستمر في الارتفاع اليوم الأحد في الأسواق ووزير التموين يطمئن المواطنين

تشهد الأسواق المحلية ارتفاع مستمر في أسعار السكر، الأمر الذي يثير قلق المواطنين والمستهلكين الذين يجدون صعوبة في الحصول على هذه السلعة الأساسية بالأسعار المعتادة، وفي ظل ارتفاع سعر السكر إلى مستويات تتراوح بين 40 و60 جنيهًا للكيلو تتصاعد معها ضغوط المواطنين أمام المنافذ التي تبيع السكر بالسعر الرسمي ما يؤدي إلى ازدحام شديد.

سبب أزمة السكر وارتفاع الأسعار

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي أن الارتفاع العالمي في أسعار السكر من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولاراً كان له تأثير مباشر على تحرك سعر السكر في السوق المحلية، ويشير وزير التموين إلى صعوبة حصول المستوردين على الدولار لتلبية الكميات المطلوبة حيث تتراوح قيمة الدولار في السوق السوداء ما بين 41 إلى 51 جنيهاً.

تأثير الدعم الحكومي

رغم الارتفاع العالمي لأسعار السكر يؤكد وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة 5.5 أشهر، ويبقى سعر السكر في التموين عند 12.60 جنيه للكيلو ويتم توفيره بكميات كبيرة لضمان استمرار توفره في الأسواق.

خطوات الحكومة للتصدي للأزمة

تطمئن الحكومة المصرية المواطنين بأنها تعمل على حل الأزمة حيث تم ضخ 164 ألف طن من السكر من المخزون الاستراتيجي في الأسواق خلال 3 أسابيع ماضية، كما أنها تقدم السكر للشركات بسعر مخفض من خلال البورصة السلعية بهدف بيعه للمواطن بسعر 27 جنيهاً.

وبالرغم من التحديات الحالية يؤكد وزير التموين أن الأزمة ليست ناتجة عن نقص في التوريد بل تعود إلى مشكلات في التوزيع، ويتوقع توفير كميات كبيرة من السكر خلال الأسابيع القادمة لحل هذه المشكلة وضمان توفر السكر بأسعار مناسبة.

وتبقى أزمة ارتفاع أسعار السكر قضية حساسة تتطلب تدابير فعالة لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتعكس هذه الأزمة تحديات متعددة تتطلب تنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لتلك التحديات وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

سعر السكر في كارفور

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن معرفة كيلو السكر في كافة الأماكن ومنها كافور مصر خاصةً بعد ارتفاع أسعار هذه السلعة الحيوية بنسبة تصل إلى خمسين جنيهًا، ويراقب جيمع المواطنين بعناية، وفيما يلي تفاصيل حول أسعار السكر في فروع كارفور: