“يا بختك يابن المحظوظة“ رابط الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي في السعودية لشهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة 20%

صرف الضمان الاجتماعي في السعودية لشهر ديسمبر 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة بإنشاء برنامج الضمان الاجتماعي المطور وذلك ليكون مساعدة كبيرة للمواطنين الذين يحتاجون إلى دعم داخل السعودية ومساعدتهم على عيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض.

صرف الضمان الاجتماعي في السعودية لشهر ديسمبر 2023

تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الأهلية بين المواطنين داخل السعودية ويقوم يستعد برنامج الضمان الاجتماعي كل شهر صرف الدفعات المالية بالنسبة للأسر التي تحتاج لدعم مالي حقيقي، كما يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية، من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنتعرف عليها فيما يلي.

في البداية لابد من فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من “هنا“.

ثم يحب النقر على كلمة ابدأ الخدمة.

ثم يجل ادخال رقم الهوية الوطنية.

ثم يتم كتابة كلمة المرور.

يجب كتابة رمز التحقق.

ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي في السعودية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أعلن من قبل في شهر أكتوبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 20%، وبهده الزيادة سيبلغ معاش الأسرة البالغ 1000 ريال سعودي حتى يصل بعد الزيادة إلى 1320 ريالًا.