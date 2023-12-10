السنة الجديدة هتيجي بالخير على الكل “زيادة 100 جنية على تموين يناير 2024” .. وزارة التموين توضح

زيادة 100 جنية على تموين يناير تم تداول خبر إضافة مبلغ 100 جنيه إلى بطاقات التموين في يناير 2024 بشكل واسع مؤخرًا، مما أثار اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن هذا الخبر عبر محركات البحث، وتظهر بعض التقارير أيضًا حول إمكانية إضافة مواليد إلى البطاقات التموينية في يناير المقبل، وهو أمر لم يحدث لفترة طويلة.

زيادة 100 جنية على تموين يناير

تم توضيح أن الخبر المتداول حول إضافة 100 جنيه إلى بطاقة التموين في يناير 2024 ليس له أساس من الصحة، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية غير مسؤولة عن هذا الخبر، كما أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تصدر أي قرارات جديدة في هذا الصدد، وأن رئاسة الوزراء هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات.

وفي هذا السياق، أشار وزير التموين إلى توفر عدد من السلع التموينية التي يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال بطاقته التموينية، مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسعار الخارجية، كما أشار إلى حصول المواطن على رغيف بلدي يوميًا على بطاقته التموينية، مما يوفر له سلع تموينية بقيمة مخفضة شهريًا.

إضافة المواليد

أصدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قرارات جديدة تتعلق بإضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين، وفي سياق المناقشات تم تحديد الفئات المستحقة لهذه الإضافة، حيث سيتمكن الأفراد التابعين للفئات التالية من إضافة أبنائهم: