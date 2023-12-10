رابط سريع “الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023” شهر ديسمبر بالرقم القومي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة تقدم شركة توزيع الكهرباء شمال الكهرباء، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، رابطاً مميزاً للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في منطقة شمال القاهرة لعام 2023.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

يسر شركة توزيع الكهرباء شمال الكهرباء أن تقدم للمواطنين خطوات سداد فاتورة الكهرباء لعام 2023 بشكل سهل وميسر، حيث يمكن للمشتركين إتمام عملية الدفع من راحة منازلهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. يرجى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: دفع الفاتورة بواسطة بطاقة الفيزا

زيارة المنصة الموحدة .

. اختيار أيقونة “دفع الفاتورة”.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

كتابة بيانات العداد بدقة، ومنها رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

الضغط على “الدفع بواسطة فوري”.

الخطوة الثانية: دفع فاتورة الكهرباء بواسطة بطاقة الفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية

توفير شركة الكهرباء 12 محفظة بنكية لسداد الفواتير، وهي:

بنك مصر.

البنك الأهلي المصري.

بنك CIB.

بنك الإسكندرية.

بنك كريدي أجريكول.

بنك بلوم.

بنك QNB.

بنك الإسكان والتعمير.

بنك أبو ظبي الإماراتي.

بنك عودة.

بنك قناة السويس.

بنك NBK.

نصائح لترشيد الاستهلاك

الثلاجة والمبرد:

قم بتنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد لتقليل التحميل الوهمي على الكهرباء.

تقليل فتح باب الثلاجة بشكل متكرر، وتجنب وضع الأطعمة الساخنة مباشرة.

إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة للحفاظ على كفاءة التبريد.

ضبط درجة حرارة الثلاجة والمبرد بشكل مناسب لفصلي الشتاء والصيف.

أجهزة التكييف:

ضبط درجة التبريد عند -24 درجة مئوية لتقليل استهلاك الكهرباء.

استخدام المراوح العادية في حال انخفاض درجة الرطوبة بدلاً من التكييف.

تشغيل التكييف في الغرف المحكمة الإغلاق لتقليل تسرب الحرارة.

تنظيف فلتر الهواء داخل التكييف للحفاظ على كفاءة الأداء.

ضبط مؤقت التكييف لتحديد فترات زمنية لتشغيله وتوفير الطاقة.

استخدام الأجهزة بذكاء:

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة عند عدم الحاجة إليها.

استخدم مقابس ذكية لإيقاف تشغيل الأجهزة تلقائيًا.

قم بفصل الشاحنات عن الكهرباء بمجرد شحن الأجهزة بالكامل.

الإضاءة:

استخدم لمبات LED عالية الكفاءة بدلاً من اللمبات التقليدية.

اغلق الإضاءة في الغرف غير المستخدمة.

استفادة من الضوء الطبيعي عندما يكون ذلك ممكنًا.

السخانات وأجهزة التدفئة:

استخدم السخانات بحذر وضبطها على درجة حرارة معقولة.

ارتداء الملابس الدافئة داخل المنزل لتقليل الحاجة لاستخدام السخانات.

فصل السخانات عند مغادرة المنزل أو عندما لا يكون هناك حاجة لاستخدامها.