“هنــــا” رابط سريع لـ الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر ppo.gov.eg/webcenter

الاستعلام عن مخالفات المرور توفير خدمات الحكومة عبر الإنترنت يعد جزءًا أساسيًا من التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه لتسهيل وتحسين تجربة المواطنين، ويمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة من خلال الخدمة الإلكترونية، وتسعى الدولة جاهدة لتوفير خدماتها بشكل فعّال للمواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وجعلها أكثر يسرًا وسهولة، ومن بين الخدمات المتاحة الآن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور، يمكنهم الاستفادة من الخدمة الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن مخالفات المرور

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة يمكن أن تسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات بسرعة وفعالية.

توفر النيابة العامة فرصة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة مكتب المرور، ويمكن القيام بذلك باتباع هذه الخطوات على موقع النيابة العامة:

قم بزيارة موقع النيابة العامة عبر الرابط المخصص لخدمات نيابات المرور.

انقر على خيار “استعلام عن مخالفات المرور”.

حدد نوع المخالفات المراد الاستعلام عنها، سواء كانت متعلقة برخص القيادة أو رخص المركبات.

قم بإدخال بيانات الرخصة مثل رقمها والمحافظة التابعة لها.

حدد نوع الترخيص المطلوب الاستعلام عنه.

انقر على أيقونة “اجمالي المخالفات” لعرض جميع المخالفات المسجلة.

غرامات مخالفات رخصة القيادة

تكون الغرامات المتعلقة بمخالفات رخصة القيادة عنصرًا هامًا في التوعية حول الالتزام بقوانين المرور، يترتب على المخالفات المتعلقة برخصة القيادة دفع غرامات محددة، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:

غرامة انتهاء صلاحية رخصة القيادة:

تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

غرامة السير دون رخصة سيارة:

تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

غرامة السير دون رخصة قيادة:

تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.