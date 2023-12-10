ابنك مش هيمل أبدًا .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة HD

غالبية الأطفال الصغار يحبون مشاهدة قناة طيور الجنة، لذا نجد أن هناك عدد كبير من الأشخاص يتساءلون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات، فمن المعروف ان تلك القناة تكون من جملة القنوات الشيقة والممتعة وكذلك المميزة، كما أنها تقوم ببث العديد من أفلام الكرتون المميزة، وكذلك المسلية، والتي تكون محببة لدى عدد هائل من المواطنين، وفيما يلي سوف نقوم معًا بالتعرف على أحدث تردد لتلك القناة.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تكون القناة الأفضل على الإطلاق من وجهة نظر العديد من الأطفال الصغار، وكذالك الأشخاص الكبار، وهذا لأنها تقوم بعرض عدد كبير للغاية من الأفلام الكرتونية بأعلى جودة 24 ساعة، هذا بجانب تلك الأغاني والأناشيد الجميلة التي يتم بثها على شاشة هذه القناة، ومن الجدير بالذكر أن تردد القناة قد جاء ليكون كالآتي:

التردد: 11274

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

نبذة عن قناة طيور الجنة

تقدم البرامج التعليمية للطفل، حيث انها تقدم افضل ما عندها لكي يتعلمون منها عديد من الأمور، كما أنها تتميز ببثها المحتوى بأعلى جودة، وكذلك تبث تلك القناة أروع وأجمل الأناشيد بطريقة جميلة ومميزة، وتتميز هذه القناه ببثها المحتوى بأعلى إشارة، كما أنها تتميز بجوده الصوت النقية، وكما نعلم أن قنوات الأطفال لا تحصى، ولكن تلك القناة تكون من القنوات المثالية والفضلى، فهي يحبها العديد من الأطفال الصغار، ومنذ أن تم تأسيس تلك القناة، وهي نالت على إعجاب المشاهدين والمتابعين لها، ومن المعروف عن تلك القناة أنها تبث المحتوى بغير أي تقطيع بها أو تشفير.