تردد قناة توم وجيري tom and jerry الجديد 2024 على النايل سات “أبسطي ودلعي أطفالك”

تشتعل محركات البحث في الوطن العربي حالياً عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري الجديد 2024، والتي يرغب الملايين من الأطفال والكبار في المنطقة العربية والشرق الأوسط بمتابعة كل ما تقدمه من أفلام كرتونية شيقة وممتعة وبرامج مختلفة، حيث تعتبر قناة توم وجيري من أبرز القنوات الفضائية الشهيرة الخاصة بالأطفال، والتي تقدم محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع حتى يستطيع الطفل الاستمتاع بكل ما تقدمه في أي وقت، وسوف نتعرف معاً في هذا التقرير عن التردد الجديد لقناة tom and jerry على النايل سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات

لكل من يبحث عن قناة أطفال توفر محتوى هادف وفريد ومختلف عن غيرها فقط عليه بمتابعة قناة توم وجيري، والتي تستعرض طوال اليوم مجموعة من الأفلام الكرتونية الرائعة والناجحة والتي تجعل الأطفال في غاية السعادة والفرح، بخلاف تقديمها لعرض مستمر لأشهر كرتون أطفال في العالم وهو توم وجيري مغامرات القط والفار الكوميدية، وجاء التردد الجديد لقناة توم وجيري على النحو التالي:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11354.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

نبذة عن قناة توم وجيري للأطفال

استطاعت قناة توم وجيري خلال السنوات الماضية أن تفرض نفسها بقوة على الساحة، حتى تمكنت أن تكون هي الأولى والرائدة بين قنوات الأطفال الفضائية في الوطن العربي، وقد خصصت القناة محتواها في تقديم برامج الاطفال المتنوعة، بالإضافة إلى افلام الكرتون الشهيرة والمحببة من الكبار والصغار، فالقناة حريصة على أن يكون محتواها مناسب مع جميع الفئات العمرية المختلفة حتى تلتف العائلة بأكملها حول محتواها، وبالنسبة لكرتون توم وجيري فهو فقرة أساسية في القناة والتي يتم عرضها على مدار اليوم، واستطاعت القناة بكل هذا أن تمتلك قاعدة جماهيرية عريقة للغاية تتقدر بالملايين حول العالم العربي.