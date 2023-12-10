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بعد إزالة السكر من التموين “من حقك تعرف” زيادة نصيب الفرد على التموين وصلت كام!!
زيادة نصيب الفرد على التموين تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتحضير لصرف قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر القادم، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 وسيشمل هذا الصرف جميع حاملي البطاقات التموينية، والتي يبلغ عددهم 23 مليون بطاقة.
زيادة نصيب الفرد على التموين
وفقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن نصيب الفرد على بطاقة التموين لشهر ديسمبر 2023 يشمل الحصول على الآتي:
- زجاجة زيت 800 مللي:
- يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين.
- الحد الأقصى للصرف هو 4 زجاجات زيت على البطاقة الواحدة.
- كيلو سكر:
- يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين.
- الحد الأقصى للصرف هو 6 كيلو جرامات سكر على البطاقة الواحدة.
أسعار المقررات التموينية
تقدم وزارة التموين العديد من السلع التموينية للمواطنين عبر بطاقات التموين، وفيما يلي قائمة بالسلع وأوزانها وأسعارها:
- سكر معبأ:
- الوزن: 1 كيلو جرام.
- السعر: 12.60 جنيه.
- أرز معبأ:
- الوزن: 1 كيلو جرام.
- السعر: 12.60 جنيه.
- زجاجة زيت:
- الوزن: 800 مللي.
- السعر: 30 جنيهًا.
- دقيق معبأ:
- الوزن: 1 كيلو جرام.
- السعر: 18 جنيهًا.
- مكرونة معبأة:
- الوزن: 400 جرام.
- السعر: 6.50 جنيه.
- مكرونة معبأة:
- الوزن: 800 جرام.
- السعر: 13 جنيهًا.
- فول معبأ:
- الوزن: 500 جرام.
- السعر: 9 جنيهات.
- عدس مجروش:
- الوزن: 500 جرام.
- السعر: 21 جنيهًا.
- مسلى صناعي:
- الوزن: 800 جرام.
- السعر: 36 جنيهًا.
- شاي ناعم:
- الوزن: 40 جرامًا.
- السعر: 5 جنيهات.
- صلصة:
- الوزن: 300 جرام.
- السعر: 8 جنيهات.
- مربى:
- الوزن: 350 جرامًا.
- السعر: 16 جنيهًا.
- تونة مفتتة:
- الوزن: 140 جرامًا.
- السعر: 18 جنيهًا.
- جبنة تتراباك:
- الوزن: 250 جرامًا.
- السعر: 14 جنيهات.
- جبنة تتراباك:
- الوزن: 125 جرامًا.
- السعر: 7 جنيهات.
- مسحوق عادي يدوي:
- الوزن: 800 جرام.
- السعر: 16 جنيهًا.
- مسحوق أتوماتيك:
- الوزن: 800 كيلو جرام.
- السعر: 25 جنيهًا.
- صابون غسيل:
- الوزن: 125 جراما.
- السعر: 3 جنيهات.
- صابون تواليت:
- الوزن: 125 جراما.
- السعر: 7.50 جنيه.
- لبن جاف:
- الوزن: 125 جراما.
- السعر: 25.50 جنيه.
- خل 5%:
- الوزن: 900 مللي.
- السعر: 6 جنيه.
- ملح طعام:
- الوزن: 300 جرام.
- السعر: 1.25 جنيه.
- علبة مرقة دجاج:
- الوزن: 8 مكعبات.
- السعر: 6 جنيهات.
- جاء سعر کیس سائل غسيل أواني:
- الوزن: 80 جراما.
- السعر: 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة:
- الوزن: 25 جراما.
- السعر: 1.5 جنيه.
- بسكويت (أنواع مختلفة):
- السعر: 3.75 جنيه.
- بسكويت ويفر (أنواع مختلفة):
- السعر: 2.75 جنيه.
- بسكويت بوو (أنواع مختلفة):
- السعر: 3.75 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان:
- الوزن: 18 جراما.
- السعر: 4 جنيهات.
- الطحينة البيضاء:
- الوزن: 140 جرامًا.
- السعر: 2.50 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة:
- الوزن: 40 جرامًا.
- السعر: 3 جنيهات.