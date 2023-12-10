بعد إزالة السكر من التموين “من حقك تعرف” زيادة نصيب الفرد على التموين وصلت كام!!

زيادة نصيب الفرد على التموين تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتحضير لصرف قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر القادم، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 وسيشمل هذا الصرف جميع حاملي البطاقات التموينية، والتي يبلغ عددهم 23 مليون بطاقة.

زيادة نصيب الفرد على التموين

وفقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن نصيب الفرد على بطاقة التموين لشهر ديسمبر 2023 يشمل الحصول على الآتي:

زجاجة زيت 800 مللي : يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين. الحد الأقصى للصرف هو 4 زجاجات زيت على البطاقة الواحدة.

كيلو سكر : يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين. الحد الأقصى للصرف هو 6 كيلو جرامات سكر على البطاقة الواحدة.



أسعار المقررات التموينية

تقدم وزارة التموين العديد من السلع التموينية للمواطنين عبر بطاقات التموين، وفيما يلي قائمة بالسلع وأوزانها وأسعارها: