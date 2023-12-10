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أعرف قبل الباقي!! تغيير تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر وزيادة جديدة قدرها 400ج
تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة ينتظر المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة صرف معاشاتهم لشهر ديسمبر 2023، وفقًا للمعلومات الرسمية، يتم تحديد موعد صرف المعاشات بانتظام، إليك ما يجب أن تعرفه حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر.
تاريخ إيداع معاشات تكافل وكرامة
يتم صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة للمواطنين والمواطنات في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وقد تم صرف المعاشات لشهر نوفمبر في الخامس عشر من نوفمبر، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات لشهر ديسمبر يوم الخامس عشر من ديسمبر.
كيفية متابعة موعد الصرف:
- زيارة الموقع الرسمي: قبل موعد الصرف، يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.
- تسجيل الدخول إلى الحساب: عند الدخول إلى الموقع، يجب على المستفيد تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابه الشخصي المسجل في البرنامج.
- التحقق من التاريخ: بعد تسجيل الدخول، يمكن للمستفيد التحقق من التاريخ المحدد لصرف المعاش لشهر ديسمبر 2023.
- التواصل مع خدمة العملاء: في حالة عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، يمكن للمستفيد الاتصال بخدمة العملاء لبرنامج تكافل وكرامة على الرقم المخصص لتقديم المساعدة.
- متابعة الأخبار: ينصح بمتابعة الأخبار المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة عبر وسائل الإعلام الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي للحصول على أي تحديثات هامة بشأن مواعيد الصرف.
شكاوى تكافل وكرامة
إذا كنت من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وترغب في الاستعلام عن معاشك أو تقديم شكوى، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي: يمكنك زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.
- الاستعلام عن المعاش:
- بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن خيار “استعلام عن معاش تكافل وكرامة” وانقر عليه.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك في الحقل المخصص.
- انقر على زر “استعلام” للحصول على المعلومات المتعلقة بمعاشك.
- تقديم شكوى:
- إذا كانت لديك شكوى، ابحث عن خيار “تقديم شكوى” على الموقع.
- قم بملء استمارة الشكوى بالمعلومات المطلوبة، وكتابة تفاصيل الشكوى بشكل واضح.
- انقر على زر “تقديم” لتسجيل الشكوى.
- متابعة حالة الشكوى:
- بعد تقديم الشكوى، يمكنك متابعة حالتها عبر الموقع الرسمي.
- استخدم خيار “متابعة حالة الشكوى” وأدخل رقم الشكوى للحصول على آخر تحديثات حولها.
- التواصل مع خدمة العملاء:
- في حالة وجود أي استفسارات أو صعوبات، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة للحصول على المساعدة.