تردد القنوات
استقبل الآن “تردد قناة اون تايم سبورت” ON TIME SPORTS متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2024
يتساءل العديد من محبي الرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة أون تايم سبورت بعد ان قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها لتحسين جودة الصوت والصورة ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت والاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات المعروضة على القناه بشكل مجاني 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات على القمر الصناعي الشهير نايل سات تابعوا معي.
تردد قناة اون تايم سبورت
يمكنكم استقبال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الموضحة في النقاط التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- اسم القناة على الرسيفر: قناة أون تايم سبورت.
- تردد القناة: 11861.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: افقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
كيفيه استقبال تردد قناة أون تايم سبورت
يمكنكم الاطلاع على الخطوات الصحيحة لاستقبال تردد قناة أون تايم سبورت على الرسيفر الخاص بكم من خلال اتباع النقاط التالية:
- قم بالنقر على زر بحث من خلال جهاز التحكم الخاص بكم.
- قم بإدخال بيانات القناة التي تتمثل في التردد ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ الخانات المخصصة لها.
- بعد التاكد من ادخال جميع البيانات بشكل صحيح انقر على زر بحث.
- ستجد اسم القناه اون تايم سبورت من بين القنوات التي تم تنزيلها على الرسيفر الخاص بكم يمكنكم مشاهدتها والاستمتاع بالمباريات المعروضه على القناه.