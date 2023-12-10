طريقة التسجيل في دعم سند 1445 للزواج وشروط الاستحقاق للدعم

دعم سند للزواج: هو إحدى صور الدعم التي يقدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سليمان مساعدة للمقبلين على الزواج، يأتي هذا الدعم ضمن ما تقدمه المملكة من مساعدات للفقراء والأسر محدودة الدخل لتنتقل بهم من هذه المرحلة التي تشهد تغيرات اقتصادية تسببت في رفع الأسعار، وأن تتحمل عن كاهلهم أعباء الحياة لتشارك بهم في نهضة وطنهم، كيف نحصل على دعم سند للزواج هذا ما سنبينه من خلال مقالنا.

طريقة التسجيل في سند 1445 للزواج

يمكنك التسجيل في دعم سند محمد بن سليمان من خلال موقع البرنامَج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع سند. سجل الدخول إلى البرنامَج بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال النفاذ الوطني. ادخل رمز التحقق، ثم اضغط استمرار. قم بالدخول على مبادرات البرنامَج، ثم اختر سند للزواج. سجل جميع البيانات الشخصية المطلوبة، ثم أكد رَقَم الجوال. يصلك رسالة نصية على جوالك برمز التفعيل. ادخل رمز التفعيل، واضغط تأكيد التسجيل. يعرض لك إشعار تم التسجيل بنجاح. اقرأ شروط التقديم عن المبادرة، وقم بمطابقتها على نفسك. يجب تجاوز دورة الوعي المالي بحد أدنى 60%. اختر من القائمة تقديم طلب، ثم قم بتقديم طلبك، وتأكد من صحة بياناتك. بعد إنهاء الطلب قم بإرساله.

بعد ذلك سيتم مراجعة طلبك وإخبارك بالقبول، أو الاعتذار.

ما هي شروط دعم سند للزواج؟

تشتمل شروط دعم برنامَج سند للزواج على الآتي:

أن يكون الزوجين سعوديين. عمر الزوج ما بين (21-40)، والزوجة ما بين (18-40). يكون الزواج الأول للرجل. الزوج يجب أن يكون حاصل على الثانوية العامة على الأفل. لا يكون مضى على عقد الزواج أكثر من عام. لا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال. المهر لا يتجاوز 50 ألف ريال. يجب أن يكون أتم دورة الوعي المالي بسبة 60% على الأفل.

وبعد تمام هذه الشروط لابد أن نعرف أن الأولوية في الدعم تكون للأيتام وزوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.