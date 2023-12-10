“وزارة المالية” تزف بشرى جديدة و زيادة 500 على رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023

زيادة 500 على رواتب الموظفين شهر ديسمبر يبدو أن العديد من العاملين في القطاع العام يبحثون عن موعد صرف الراتب لشهر ديسمبر 2023، وفي هذا السياق أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين تم تحديده خلال الفترة الحالية لشهر ديسمبر 2023، ويتضمن ذلك الزيادة الجديدة التي تمت الموافقة عليها سابقًا، بالإضافة إلى المتأخرات المستحقة.

زيادة 500 على رواتب الموظفين شهر ديسمبر

يفترض أن يكون موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بدءًا من 24 ديسمبر، مع صرف المتأخرات في الأيام 7، 10، و11 من الشهر نفسه، يجب على الموظفين الاهتمام بالتحديثات الرسمية والإعلانات الصادرة من وزارة المالية للتأكد من أي تعديلات قد تحدث في المواعيد أو الإجراءات.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2023

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 11 ألف جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9 آلاف جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 8 آلاف جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7 آلاف جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 6 آلاف جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 4000 جنيه.

أما بخصوص أماكن صرف الرواتب لشهر ديسمبر 2023، يمكن للموظفين إنفاق رواتبهم في الأماكن التالية: