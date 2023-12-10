“بعد إضافة الـ 500 جنية” أعرف حالًا موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 حيث يترقب جميع الموظفين والعاملين بجميع الوزارات والهيئات المختلفة في الحكومة المصرية عن موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر وسيتم صرف رواتب شهر ديسمبر بداية من يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر 2023 وذلك بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023

سيتم صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري وذلك بالزيادة الاستثنائية الجديدة التي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية خلال شهر سبتمبر الماضي وتأتي الزيادة الجديدة في ضوء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع طبقات المجتمع المصري في ظل التضخم الاقتصادي الحالي وغلاء أسعار جميع المنتجات والسلع الاساسية ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف رواتب شهر ديسمبر لمدة 4 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2023.

زيادة الحد الأدنى للأجور مع رواتب شهر ديسمبر 2023

يترقب جميع الموظفين زيادة الحد الأدنى للأجور مع رواتب شهر ديسمبر 2023 حيث يستطيع جميع الموظفين صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 حسب الجدول المعلن من قبل المديريات المختلفة من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع الشوارع أو عبر البنوك التجارية الرسمية ، كما أكدت وزارة المالية على جميع الموظفين ضرورة عدم التزاحم والتزام بقواعد العمل ليتمكن جميع العاملين من صرف رواتبهم بكل سهولة ويسر.