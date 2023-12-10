بعد الزيادة الجديدة للمستفيدين “التضامن تُعلن تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023”

مع بداية شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 ديسمبر 2023 ويعتمد الكثير من المواطنين في مصر من محدودي الدخل على معاشات تكافل وكرامة وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كافة السلع والمنتجات الاستهلاكية في مصر خلال الفترة الاخيرة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث يترقب جميع المواطنين يوم صرف معاشات تكافل وكرامة السبت القادم الموافق 15 ديسمبر 2023 وذلك كما حددته وزارة التضامن الاجتماعي ، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يبحث جميع المواطنين عن اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة حيث يستطيع جميع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة الحصول على المعاش من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع الشوارع كما يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك من خلال الخطوات التالية: