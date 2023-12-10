عاجل ورسمي.. تعطيل الدوام في المدارس في بغداد وكل محافظات العراق لمدة أسبوع بأمر ديواني لهذا السبب

بشرت وزارة التربية العراقية الطلاب والطالبات بـ تعطيل الدوام في المدارس في محافظات العراق بداية من يوم الثلاثاء القادم الثاني عشر من شهر ديسمبر، وذلك لمن أسبوع كامل، ثم العودة للدوام من جديد يوم الأربعاء العشرين من نفس الشهر، فدعونا نوضح لكم سبب هذه الإجازة وسبب هذا التعطيل، فضلًا تابعوا معنا.

تعطيل الدوام في المدارس أسبوع

بقرار رسمي صادر عن وزارة التربية العراقية، تقرر تعطيل الدوام الدراسي للطلاب والطالبات لمدة أسبوع كامل، وذلك بعد قرار صادر من مجلس الوزراء العراقي، حيث التعطيل بسبب الانتخابات، حيث التعليق أسبوع من يوم الثلاثاء القادم الثاني عشر لشهر ديسمبر لعام 2023، على أن يتم استئناف الدوام مرة أخرى الأربعاء الموافق يوم العشرين من شهر ديسمبر 2023.

مع العلم أنه سبق أن وضحت وزارة التربية العراقية جاهزيتها للإشغال فيما يخص الانتخابات المحلية، والتي تنطلق الثامن عشر من كانون الأول الجاري، ومقررة التربية بالالتزام بأي أمر تأمر به الحكومة بشأن تعطيل الدوام أم لا، ثم صدر قرار من التربية بالتعليق هذا الأسبوع، حيث التعليق سيكون في محافظة بغداد وباقي المحافظات العراقية.

الانتخابات المحلية في العراق

تستعد دولة العراق من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات بالثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي، وتستمر هذه الانتخابات لفترة، وعلى أساسها تقرر تعطيل الدوام في المدارس لمدة أسبوع داخل المدارس للطلاب والطالبات بمختلف محافظات دولة العراق، مع العلم بأنه سيتم إجراء الاقتراع فيما يخص القوى العسكرية والأمنية يوم السادس عشر من كانون الجاري.

إجازات متبقية في عام 2023 العراق

كان شهر ديسمبر يحتوي على إجازتين فقط، والذي واحدة كانت اليوم الأحد بمناسبة عيد النصر العراقي العاشر من شهر ديسمبر لعام 2023، ثم في الخامس والعشرين من هذا الشهر سيكون إجازة مولد المسيح عيسي بن مريم، هذا بجانب أسبوع كامل بمناسبة الانتخابات في كل مدارس العراق، وبالتالي يحصل الطلاب على حوالي تسع أيام وأكثر إجازة في شهر ديسمبر فقط.