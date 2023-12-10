“جهز محفظتك وقت القبض” .. جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بزيادة جديدة عشان الكريسماس

مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من الموظفين عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر حيث أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر حيث يبدأ صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم 24 ديسمبر الجاري ، وسوف يتم صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الموظفين والعاملين بمختلف هيئات وقطاعات الدولة عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر وذلك تزامناً مع اقتراب صرف رواتب الموظفين شهر ديسمبر 2023 وإليكم جدول صرف رواتب شهر ديسمبر.

أول أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري.

ثاني أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري.

ثالث أيام صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري.

أماكن صرف رواتب شهر ديسمبر 2023

بعد الاستعلام عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالمديريات والهيئات الحكومية المختلفة عن أماكن صرف رواتب شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة حيث يستطيع الجميع سحب رواتب الموظفين من خلال ماكينات الصرف الآلي أو عبر البنوك التجارية المختلفة ، ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4000 جنيهًا مصريًا وذلك بقرار رئيس الجمهورية.