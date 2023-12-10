أهالي أسيوط وقنا وطهطا “شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد” .. بمقدم خيالي يبدء من 10 الف جنية فقط

شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد تعلن وزارة الإسكان عن بدء عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وتقديم مرحلة تكميلية من وحدات السكن لجميع المصريين قبل نهاية العام الحالي، وسيشمل الطرح عدة مدن جديدة، وهي الآن تحت الدراسة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الإسكان بأسعار معقولة للمواطنين، وتعزيز الإسكان الاجتماعي كجزء من استراتيجية لتحسين ظروف السكن للشرائح الاقتصادية المختلفة.

شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد

تعلن وزارة الإسكان عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، وفقًا للمؤشرات الأولية، ستتاح الفرصة لجميع الفئات من الشباب والأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات لحجز وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا.

يشمل هذا الطرح وحدات سكنية في 14 مدينة جديدة، وهي:

15 مايو

بدر

السادات

6 أكتوبر الجديدة

العبور الجديدة

حدائق العاصمة

برج العرب الجديدة

الفيوم الجديدة

بني سويف الجديدة

سوهاج الجديدة

أسيوط الجديدة

أخميم الجديدة

قنا الجديدة

أسوان الجديدة

كما يعمل صندوق الإسكان على توفير وحدات سكنية لكل الحاجزين وفقًا للإعلانات السابقة، بهدف توفير سكن مناسب لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على هذه الوحدات. سيتم توفير الوحدات السكنية وفقًا للشروط المعلنة في كل إعلان.

أما بالنسبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط المريح، فإن الوحدات المعلن طرحها ستكون متاحة بنظام تمويل عقاري على مدار 30 عامًا، بأسعار لا تتجاوز 40% من قيمة الدخل المقدم في وقت الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية لسداد المقدم، وبعد توقيع العقود، يتم سداد أقساط شهرية متناسبة مع الدخل المقدم من قبل المواطنين.