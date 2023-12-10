رسميًا “22 يوم فقط عى موعد بداية امتحانات نصف العام 2023-2024 للصفوف الابتدائية والإعدادي

موعد بداية امتحانات نصف العام 2023-2024 تقترب فترة امتحانات نصف العام الدراسي 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، والتي تتضمن مواعيد امتحانات نصف العام، ويستعد الطلاب وأولياء الأمور لهذه الفترة المهمة، حيث تعتبر امتحانات نصف العام فرصة لتقييم الطلاب وفحص فهمهم للمنهج الدراسي. يشمل الاستعداد للامتحانات الاطلاع على المواعيد والمواد المطلوبة، وضمان وجود بيئة هادئة للدراسةـ تأتي هذه الفترة كفرصة للتركيز على المراجعة وتعزيز المفاهيم الرئيسية، ويشدد على الأهمية الكبيرة للتحضير الجيد والتنظيم للامتحانات، كما تكون الخريطة الزمنية للعام الدراسي مرشدًا هامًا للطلاب وأولياء الأمور لضمان تحقيق أفضل النتائج في هذه المرحلة الحاسمة.

موعد بداية امتحانات نصف العام 2023-2024

وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024 ستبدأ يوم 14 يناير 2024 لطلاب صفوف النقل، بينما ستبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم 9 يناير 2024 لصفوف النقل بالمدارس الفنية.

وبالنسبة لإجازة نصف العام الدراسي في مصر، فإن العام الدراسي بدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وسينتهي يوم 25 يناير 2024، وستبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير لجميع المراحل التعليمية، وستستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، لتنتهي رسميًا يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 سيبدأ من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وسيمتد حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وفقًا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وستكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024، وستنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.