“دفعة ديسمبر 2023” تنزيل قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

يتردد صدى بحث مكثف على محرك البحث جوجل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يريد الكثير من المواطنين في العراق معرفة قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة في عموم المحافظات، وذلك عقب أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لديسمبر 2023، مما أثار اهتمام الكثيرين في مختلف مناطق العراق، وفد أفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الأسماء الباقية ستُنشر تدريجياً، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتجنب التزاحم والتكدس في المكاتب.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الرعاية الاجتماعية تُعتبر من الجهود الأساسية التي تقوم بها الحكومة العراقية في الوقت الحالي، حيث تُبذل هذه الجهود من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الأزمات المالية التي يواجهها أصحاب الدخل المحدود، ويساهم دعم الرعاية الاجتماعية في توفير حياة كريمة لعدد كبير من مواطني العراق، ويُعتبر هذا الدعم وسيلة هامة تشمل العديد من الخدمات والمزايا التي تعزز جودة الحياة، يبحث العديد من المواطنين في العراق عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعرفة المستفيدين من الوجبة الجديدة والشروط المتعلقة بها.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية، قم باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة العمل العراقية.

أو زيارة موقع مظلتي.

النقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المطلوبة للاستعلام عنها.

النقر على تحميل الكشوفات.

البحث عن اسم المستفيد بعد اكتمال تحميل الكشوفات.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

شروط الاستفادة من خدمة الرعاية الاجتماعية والتي تم الإعلان عنها عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كالآتي: