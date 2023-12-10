شاهد الطبيعية بجودة نقية وعالية على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024

يبحث الكثير من مشاهدة الأفلام الوثائقية ومحبي العروض المميزة عن الحيوانات الربية والبحرية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم القنوات الوثائقية في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تقوم بعرض الكثير من المحتوى المميز والشيق عن جميع الحيوانات البرية أو أعماق البحار والمحيطات وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

من خلال تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يمكنكم مشاهدة الكثير من السلاسل العلمية الشيقة التي يتم العمل عليها مع مجموعة كبيرة من الأطباء والمهندسين في جميع دول العالم حيث تلتزم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى مميز يناسب الكبار والصغار ، كما يقدم سلاسل علمية و وثائقية مميزة عن الحيوانات وكيفية علاجها والاهتمام بها وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد :12226

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

الجودة : SD

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11804

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

الجودة : SD

ما هي برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي التي تعرض حاليًا؟

بعد تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يبحث الكثير من المشاهدين عن برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي التي تعرض حاليًا حيث يتم بث مجموعة مميزة من البرامج الوثائقية المميزة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية ومن أهمها التالي :