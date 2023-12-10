تردد القنوات

شاهد الطبيعية بجودة نقية وعالية على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024

جهاد حسينمنذ 6 ساعات
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يبحث الكثير من مشاهدة الأفلام الوثائقية ومحبي العروض المميزة عن الحيوانات الربية والبحرية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم القنوات الوثائقية في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تقوم بعرض الكثير من المحتوى المميز والشيق عن جميع الحيوانات البرية أو أعماق البحار والمحيطات وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

من خلال تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يمكنكم مشاهدة الكثير من السلاسل العلمية الشيقة التي يتم العمل عليها مع مجموعة كبيرة من الأطباء والمهندسين في جميع دول العالم حيث تلتزم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى مميز يناسب الكبار والصغار ، كما يقدم سلاسل علمية و وثائقية مميزة عن الحيوانات وكيفية علاجها والاهتمام بها وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد :12226
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3\4
  • الجودة : SD
  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد : 11804
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 4\3
  • الجودة : SD

ما هي برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي التي تعرض حاليًا؟

بعد تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يبحث الكثير من المشاهدين عن برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي التي تعرض حاليًا حيث يتم بث مجموعة مميزة من البرامج الوثائقية المميزة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية ومن أهمها التالي :

  • مستشفى المعجزات
  • وقائع وأحداث.
  • مطار دبي الدولي.
  • منازل غريبة.
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جهاد حسينمنذ 6 ساعات
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