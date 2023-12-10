قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر، ينتظر العديد من المواطنين في العراق إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للعام الحالي والتي من المقرر صرفها في نهاية ديسمبر وبداية العام الجديد يتم الحصول على هذه الوجبة من خلال الدخول إلى منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الوزارة هي المسؤولة الوحيدة عن توزيع هذه الوجبة للمواطنين المحتاجين يشهد عدد كبير من المواطنين تسجيلهم على منصة مظلتي وكل واحد منهم يأمل في الحصول على الوجبة للمساعدة في شراء السلع والخدمات.

قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر

للتأكد من الاستفادة من الرعاية الاجتماعية والاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يجب على المواطنين تحقيق الشروط التالية:

الجنسية العراقية والإقامة في العراق وعدم امتلاك دخل آخر أو ممتلكات عقارية تتطلب دعمًا اجتماعيًا.

الفئة العمرية تتراوح بين 18 و60 للرجال و 18 و55 للنساء.

يجب أن تتألف الأسرة من أربعة أفراد على الأقل.

لا يجوز للمتقدم أن يكون مستفيدًا من برامج دعم أخرى.

تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.

طريقة التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق

عملية التسجيل في الوجبة الأخيرة سهلة وبسيطة يمكن للمواطنين دخول موقع منصة مظلتي وتسجيل البيانات الخاصة بهم حتى اللحظة،

يبلغ عدد المتقدمين للحصول على الوجبة أكثر من 4154 مواطن ومواطنة عراقية يشجع المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تأخر اسمهم في الوجبات السابقة على التقديم أيضًا يمكن للمواطنات الأرامل الحصول على الوجبة أيضًا.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 الوجبة الأخيرة يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

النقر على “تحميل الكشوفات”.

البحث عن اسم المستفيد بعد تحميل الكشوفات.

تظل الدفعة السابعة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 قيد الانتظار ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا عبر مواقع الوزارة ومنصة مظلتي لتسهيل الوصول إليها.