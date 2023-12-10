“هتقضي اجازتك فين؟“ موعد إجازة نصف العام 2024 للمدارس والجامعات

نظرًا إلى اقتراب موعد امتحانات منتصف العام لكل من طلاب المدارس والجامعات، يتساءل كل من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد بداية إجازة منتصف العام وموعد الامتحانات، قامت وزارة التربية والتعليم بالإجابة عن تلك الأسئلة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد امتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادي

صرحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل والمدارس الفنية لعام 2024 من المقرر أن تكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، بينما الصف الثالث الإعدادي من المقرر أن يبدأوا يوم الأحد الموافق 14 من يناير 2024 أي بعد ما يقارب نحو 5 أسابيع من الآن.

موعد اجازة نصف العام 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد إجازة منتصف العام والتي من المقرر أن تكون بداية من 27 يناير 2024 حتى 8 فبراير.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وفقًا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم أن الترم الثاني سوف يبدأ يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 6 يونيو 2024، وبناءً على ذلك سوف تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني 25 مايو 2024، بينما الدبلومات الفنية من المقرر أن تبدأ 1 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة

صرحت وزارة التربية والتعليم أن الثانوية العامة سوف تبدأ امتحانات 15 من يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الأول للجامعات 2024

وفقًا لوزارة التعليم العالى أن المعاهد والجامعات سوف تبدأ امتحانات يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

موعد إجازة منتصف العام للجامعات 2024

بعد الخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي أن إجازة منتصف العام سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

من المقرر أن الترم الثاني للجامعات سوف يبدأ من 10 فبراير وحتى 30 مايو 2024، بناءً على ذلك من المقرر بدء امتحانات نهاية العام خلال شهر يونيو 2024.