تردد قناة وناسة #لولو للاطفال 2023 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات “Frequency Channel Wanasah”

تردد قناة وناسة #لولو للاطفال 2023، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من اجل الحصول علي تردد قناة وناسة التي توقفت بالفترة الاخيرة وذلك من اجل تحسين الجودة وعرض محتوي مميزة لذلك يريد الكثير من الاباء والامهات بالوقت الحالي الحصول علي التردد الجديد الخاص بقناة وناسة التي تأسست في عام 2007 حيث قام المطرب السعودي المعروف راشد الماجد بإطلاقها في حفل غنائي ساهر .

وقناة وناسة للاطفال تعتد واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم محتوى مستهدف للأطفال باللغة العربية تديرها مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC وتتخذ من المملكة العربية السعودية مقر لها.

تردد قناة وناسة

تقوم قناة وناسة ببث برامجها المتنوعة والهادفة للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة يمكن للمشاهدين استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات بالتالي:

التردد: 11559.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يمكن أيضًا استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11270.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أهم أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني المميزة والمحبوبة لدى الأطفال وتشمل بعض هذه الأغاني: