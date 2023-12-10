“اعرف هتقبض كام؟؟!!”.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لكل الموظفين بعد اخر زيادة

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، يتزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من قبل جميع موظفي والعاملين بالجهاز الاداري للدولة خاصة مع انقضاء الاسبوع الاول من الشهر الجاري، وينتظر الالاف موعد صرف المرتبات على أحر من الجمر حتى يتمكنوا من شراء حاجاتهم ومستلزمات المنزل، وقد أمر السيد الرئيس خلال الأشهر الماضية بزيادة المرتبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وكانت وزارة المالية قد أعلنت سابقا عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتحديدا بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فأن من المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والقطاعات التابعة لها بداية من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر2023، وأضافت الوزارة أن عملية الصرف تستغرق ثلاثة أيام، على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023.

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023

ووفقا للزيادة الاخيرة فأن قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2023 ستكون على النحو التالي:

الدرجة العالية أو ما يعادلها نحو 9000 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها نحو 7500 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 6000 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين في الدولة من منافذ فوري، ويتم أيضا صرف المرتبات عبر البنوك الشهيرة، وكما يتم الصرف عبر مكاتب البريد المصري، وكذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

أيام قليلة ويحل علينا موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 الذي ينتظره الالاف من الموظفين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة، حيث أنه يتبقى على موعد الصرف حوالي 14 أيام، حيث سيتم القبض بداية من يوم الاحد الموافق 24 من الشهر نفسه.