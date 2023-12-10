moed.gov.sy.. رابط الحصول على نتائج السبر الترشيحي 2024 بسوريا بالخطوات وبالتفصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم نتائج السبر الترشيحي 2024 لشهادة البكالوريا الحرة في الشعب العلمية والأدبية، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بهم، حيث شارك حوالي 100 ألف طالب وطالبة في هذا الاختبار الموزعين على مختلف المحافظات السورية.

ما هي الشروط للتسجيل في السبر الترشيحي 2024؟

الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم السورية للتسجيل في امتحان السبر الترشيحي 2024 هي كالتالي:

1. ينبغي على الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا السورية أو ما يعادلها.

2. يجب على الطالب أن يكون قد تقدم إلى امتحان السبر الترشيحي 2024.

3. يشترط للتسجيل في الترشيحي 2024 أن يكون الطالب قد حقق نسبة نجاح لا تقل عن 50% في امتحان السبر الترشيحي.

تلك هي المعايير الأساسية التي يجب على الراغبين في التقديم لامتحان السبر الترشيحي في سوريا لعام 2024 توفيرها.

خطوات الاستعلام عن السبر الترشيحي 2024

للاطلاع على نتائج السبر الترشيحي 2024 في سوريا، اتبع الخطوات التالية:

1. ابدأ بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

2. اختر “النتائج الامتحانية” من القائمة الرئيسية على الموقع.

3. ابحث عن رابط السبر الترشيحي للثانوية العامة 2024 وانقر عليه.

4. اختر الشعبة التي قد قمت بأدائها، سواء كانت علمية أو أدبية.

5. انقر على “الاستعلام”، وستظهر النتائج المتعلقة بالشعبة التي اخترتها.

اتبع هذه الخطوات بسهولة للحصول على نتائج السبر الترشيحي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن خطوات الاستعلام عن السبر الترشيحي 2024، وعن ما هي الشروط للتسجيل في السبر الترشيحي 2024؟.